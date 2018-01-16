У здания Верховной Рады начались столкновения

Во вторник под стенами Верховной Рады произошел конфликт между митингующими радикалами и силовиками: первым удалось зажечь 5 принесенных с собой автомобильных шин и сжечь русский флаг. Также против стражей порядка был использован слезоточивый газ. Прибывшие на место пожарные бригады потушили огонь.

В итоге происшествия пострадал один полицейский, есть схваченные.

В Верховной Раде Украины в Киеве рассматривают законодательный проект о реинтеграции Донбасса.

Сам митинг связан с первым днем работы рады после зимних каникул и акций протеста. Сообщается, что митингующие подожгли автомобильные шины у стен парламента.

В Киеве около здания Верховной рады начались беспорядки. Об этом в своем социальная сеть Facebook написал народный депутат Украины Семен Семенченко. За нарушение порядка в полицию доставлен один из участников акции.

Милиция попробовала противоборствовать участникам акции, использовав слезоточивый газ. Один из стражей порядка получил ранения, а одного из участников акции задержали, сообщает агентство ссылаясь на пресс-службу киевской милиции.

В итоге столкновений с полицией, которая пробовала прервать акцию протеста, пострадал один правоохранитель.

Cейчас в центр столицы Украинского государства стянуты практически 4 тысячи силовиков, усилена охрана правительственного квартала, передаёт сайт канала 112 Украина.