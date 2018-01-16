В Чернобыле наметилось светлое «энергетическое будущее»

На Украине, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в скором времени появится первая солнечная электростанция, способная вырабатывать один мегаватт электроэнергии, - пишет Лента ру, со ссылкой на издание Science Alert.

Завод будет находиться в 100 метрах от чернобыльского саркофага, накрывшего разрушенный ядерный реактор. На его территории (более 1,5 полутора гектар площади) разместятся 3,8 тысячи солнечных батарей. Причем из-за риска распространения радиоактивной пыли и запрета земляных работ, все фотоэлементы надежно зафиксированы на бетонных плитах, а не вкопаны в грунт.

Руководитель проекта «Солнечный Чернобыль» Евгений Варягин с уверенностью заявил, что для начала, вырабатываемого электричества хватит на небольшой поселок (две тысячи домов), но в перспективе планируется увеличение производства электроэнергии почти в сто раз.

Напомним, катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Мощнейший взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции, и в воздух последовал выброс большого количества радиоактивных веществ. Впоследствии оценив экономический ущерб и подсчитав количество погибших и пострадавших в ней людей, аварию назовут крупнейшей за всю историю атомной энергетики.