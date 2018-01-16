В Донбассе объявят «режим тишины» для ремонта «Vodafone»

На участке обрыва линии оператора связи «Vodafone» сегодня или завтра может быть объявлен режим прекращения огня.

В пресс-службе Донецкой ОВГА сообщили, что заявление Vodafone на допуск ремонтной бригады в «серую зону» было получено и передано в СЦКК и в штаб АТО.

Напомним, связь мобильного оператора Vodafone отсутствует в ОРДЛО с 11 января из-за обрыва магистральной линии.

Вчера компания Vodafone обнародовал обращение к областным властям, ОБСЕ и СЦКК с просьбой пропустить ремонтную бригаду на этот участок в «серой зоне».