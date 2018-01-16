В Германии школьный автобус врезался в здание, пострадали десятки детей

Не менее 47 человек пострадали в результате автомобильной аварии утром во вторник, 16 января, на юго-западе Германии.Школьный автобус съехал с дороги, столкнулся с несколькими автомобилями и затем врезался в стену дома, в котором расположен магазин бытовой электроники, сообщил представитель полиции в городе Эбербах в федеральной земле Баден-Вюртемберг.В результате легкие травмы получили 37 человек, тяжелые - 10. У пяти пострадавших травмы представляют опасность для жизни. Большинство пострадавших - подростки. Этот автобус ежедневно собирает детей по окрестным деревням и отвозит их в школу в Эбербахе.