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В Германии школьный автобус врезался в здание, пострадали десятки детей


Добавлено: 16 янв 2018 в 22:00, Категория: В мире
В Германии школьный автобус врезался в здание, пострадали десятки детей
Не менее 47 человек пострадали в результате автомобильной аварии утром во вторник, 16 января, на юго-западе Германии.
Школьный автобус съехал с дороги, столкнулся с несколькими автомобилями и затем врезался в стену дома, в котором расположен магазин бытовой электроники, сообщил представитель полиции в городе Эбербах в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

В результате легкие травмы получили 37 человек, тяжелые - 10. У пяти пострадавших травмы представляют опасность для жизни. Большинство пострадавших - подростки. Этот автобус ежедневно собирает детей по окрестным деревням и отвозит их в школу в Эбербахе.


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Добавлено: 16 янв 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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