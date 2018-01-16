В Кургане аннулировали собранные в поддержку Путина подписи

Пресс-секретарь штаба Владимира Путина Андрей Кондрашев сообщил «Коммерсанту» что были обнаружены нарушения в процедуре сбора подписей на двух режимных заводах в Курганской области.

«Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем»,— сказал Кондрашов.

Жалобу в Центризбирком составило местное отделение КПРФ, получившее сведения о нарушении закона от областной федерации профсоюза. Стало известно, что 11 и 12 января сбор подписей состоялся в рабочее время в цеховом корпусе ОАО «Курганмашзавод» и ООО «Курганхиммаш».

«Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов»,— сказано в жалобе.