В Ливии боевики атаковали аэропорт: десятки жертв

Вчера вооруженная группировка напала на международный аэропорт Митига, в свзи с чем его работа прекращена.

По информации, нападение велось с использованием разных видов оружия. СМИ отмечают, что людей внутри здания удалось эвакуировать, при этом не менее 20 человек погибли и еще 60 получили ранения.

На данный момент атака отражена. По данным, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. Так, на аэропорт напала группировка Аль-Бакара, к которой присоединились бежавшие с востока страны радикалы.

В бой же с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование Специальные силы сдерживания.

Сообщается, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков. Во время столкновения боевиков были повреждены несколько самолетов.