В МИД Польши планируют уволить всех выпускников московских вузов

Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович планирует попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов.

По данным источников, одной из главных причин отставки министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в польском МИД. Экс- министр выступал против увольнений в МИД и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

Новый министр иностранных дел Польши проводит совершенно иную кадровую политику. Так, Чапутович попрощается со «старыми» работниками, которые преимущественно являются выпускниками МГИМО и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.