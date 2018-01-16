В оккупированном Донецке авто наехало на врача «скорой» и скрылось

В оккупированном Донецке автомобиль Volkswagen наехал на врача скорой помощи, прибывшей на место ДТП, после чего скрылся.

В «МЧС ДНР» сообщили, что инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в Куйбышевском районе.

В «ведомстве» добавили: «Автомобиль Nissan Note совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего пострадал 1 человек (пассажир автомобиля ВАЗ): женщина, 1939 г. р., госпитализирована. Во время оказания медицинской помощи пострадавшей, автомобиль Volkswagen совершил наезд на врача скорой медицинской помощи».

Из-за наезда врач 1981 года рождения пострадала и была госпитализирована.

При этом водитель автомобиля Volkswagen скрылся с места инцидента. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.