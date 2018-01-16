В России могут запретить притравочные станции, так как на них дикие животные находятся в стеснённых условиях и не могут обороняться. Соответствующее предложение прозвучало на заседании согласительной комиссии по закону о притравке.

В рамках работы согласительной комиссии сенаторы, проголосовавшие против закона о контактной притравке, предложили разделить собак на два вида.

По словам зампреда Комитета Совета Федерации по природопользованию Владимира Лебедева, контактная притравка собак общей категории не должна допускаться способами, предусматривающими нахождение диких животных в стеснённых условиях и ограничивающих их обороноспособность. Читайте по теме

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При этом сенаторы считают, что притравка собак, которые охотятся в норе, должна осуществляться с использованием ограждающих конструкций. Сенаторы подчеркнули, что в их поправках к закону термин «притравочные станции» вообще не используется.

«Подготовка разных видов собак происходит разными способами. Мы выступаем против живодёрства и всего, что с ним связано. Но охотничью собаку ценим не меньше другого зверя», — сказал Владимир Лебедев.

По его словам, неподготовленная собака может погибнуть при охоте на кабана. Поэтому если кабан находится не в стеснённых условиях, например в вольере 10 гектаров, молодая лайка выпускается, чтобы познакомиться со зверем и понять, что от него исходит угроза.

«Если зверь обороноспособен и находится не в стеснённых условиях, контакт возможен», — считает Лебедев.

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев отметил, что притравочные станции гораздо меньше 10 гектаров. Он считает, что в законе можно вообще запретить притравочные станции, где животные находятся в стеснённых условиях, и говорить о подготовке собак в условиях охоты.

Условия и признаки подготовки собак, которые требуют запрета контакта между собакой и животным, будут прописаны к следующему заседанию согласительной комиссии.

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