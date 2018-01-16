В российской столице подготовят около 60 мест для крещенский купаний

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. «Мы ждём, что численность участников купаний составит приблизительно не менее 120 тыс.», — проинформировал заместитель главы города.

В столице подготовят 59 мест для крещенских купаний, в которых будут предусмотрены обогреваемые раздевалки и туалеты.

Заммэра уточнил, что в случае большего числа участников время купаний может быть продлено. «Исходя из требований безопасности все места для купания будут оборудованы вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей на опасный лед, также предвидено создание альтернативных мест для купания — купелей», — подчеркнул Петр Бирюков.

Рядом с купелями оборудуют парковки и места, где все желающие смогут согреться и выпить чаю.

П.Бирюков обозначил, что сейчас толщина льда на столичных водоемах не превышает 15-20 см. А для обеспечения безопасности участникам ритуала и оказания в случае потребности врачебной помощи будет задействовано порядка 2,5 тысячи человек и около 170 единиц техники. Для комфортного проведения ритуала установят обогреваемые раздевалки, туалеты. Участников купаний обеспечат горячим питьем.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В сей день, а еще накануне, в крещенский сочельник, совершается великое освящение воды в храмах, передает сайт Подмосковье Сегодня.