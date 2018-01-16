В Северной Кореи «диагностировали» у Трампа психические отклонения

СМИ КНДР публикуют комментарий, в котором называют американского президента «старым маразматиком».

К такому мнению журналисты пришли после того, как Трамп написал в «Твиттере», что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Все человечество обеспокоено тем, что психическое состояние Трампа ухудшается изо дня в день. Если оставить такого старого маразматика наедине с ядерной кнопкой, неизвестно, к какой невообразимой катастрофе это приведет,» — говорится в сообщении одного из местных изданий.