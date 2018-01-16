В штаб Путина ввели чиновников правительственного аппарата

Аппарат предвыборного штаба Владимира Путина возглавил начальник управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента (АП), на время избирательной кампании замещать его никто не будет.

«В этом нет необходимости: распределение обязанностей и взаимозамены в ведомстве существовало всегда. Каждый знает, что ему делать вне зависимости от наличия начальника»,— заявил изданию политолог Андрей Колядин.

Заместителями Ярина станут руководители исполкомов «Единой России» и ОНФ Александр Борисов и Алексей Анисимов, которые займутся формированием региональных штабов, подготовкой доверенных лиц к дебатам и к работе с разными аудиториями. В предвыборный штаб Путина также вошли еще три чиновника АП.

Политолог Аббас Галлямов заявил «Коммерсанту», что главным составляющим кампании Владимира Путина является административный ресурс, а появление чиновников ожидаемо.

«Если СМИ, то государственные, если работа с территориями, то через губернаторов и полпредов. Заставить государственный механизм работать с помощью общественников было бы невозможно. Одно дело, когда губернатору звонит Ольга Амельченкова, а другое — когда звонит Андрей Ярин», — отметил эксперт.