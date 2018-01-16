В США арестовали родителей, державших 13 детей на цепи

В США в штате Калифорния задержали родителей, удерживавших на цепи 13 собственных детей.

Местная полиция сообщает, что утром 14 января в полицейский участок позвонила напуганная девочка. Она сообщила, что чудом сбежала из плена собственных родителей, в котором до сих пор находятся 12 ее братьев и сестер, прикованных цепями.

Правоохранители встретились с 10-летним ребенком. Она была очень измождена и рассказала подробности о том, как ее отец, 57-летний Дэвид Турпин и мать, 49-летняя Луиза Турпин, издевались над детьми.

В ходе обыска в доме были обнаружены все дети. Они были прикованы к кроватям цепями, закрытыми настоящими металлическими замками. Дети находились в ужасном состоянии — изнеможенные, худые и очень грязные. По их словам, их почти не кормили. Однако больше всего полицейских поразило то, что младшему из них было всего два года, а семеро старших уже от 18 до 29 лет.

При этом родители так и не смогли ответить на вопрос, что стало причиной такого обращения с родными детьми. На данный момент они арестованы и начато следствие. Детей же доставили в больницу для дальнейшего обследования специалистами и оказания первой необходимой помощи.

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