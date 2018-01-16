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В стычках под Верховной Радой пострадал полицейский


Добавлено: 16 янв 2018 в 14:17, Категория: Украина
В стычках под Верховной Радой пострадал полицейский

В ходе столкновений под Верховной Радой, произошедших сегодня, пострадал один правоохранитель.

В киевской полиции добавили: «В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции».

Полиция отметила, что столкновения произошли около 11:00, когда митингующие подожгли пять автомобильных шин. Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а сотрудники ГСЧС пытались потушить подожженные предметы.

Правоохранители добавили: «В это время митингующие применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы. По состоянию на 11.30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме».



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Добавлено: 16 янв 2018 в 14:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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