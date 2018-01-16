В Украине назвали причину всплеска ВИЧ-инфекции

В Украине зафиксировали всплеск вируса иммунодефицита человека из-за военных действий в Донбассе.

В исследовании, опубликованном в американском издании PNAS сказано, что по данным исследователей, ВИЧ-инфекция в Украине стала «тихой эпидемией», так как половине ВИЧ-инфицированных людей не известно об этой проблеме.

Еще у 40% людей с только подтвержденным диагнозом ВИЧ обнаружен уже на поздних стадиях заболевания. Сотрудник Оксфордского университета Татьяна Васильева сообщает: «Война изменила многое в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено».

Так, ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции. Сообщается, что для подготовки исследования команда ученых, совместно с общественной организацией Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 — 2015 годах. Всего, в Украине около 220 тыс. инфицированных с населением в почти 45 млн человек.