В Верховной Раде могут снять торговую блокаду с Донбасса

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть новый законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором прописано восстановления торговли с оккупированными территориями.

Вице-спикер парламента, нардеп от «Самопомощи» Оксана Сыроид отметила: «Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями».

Также, она добавила, что в законе прописано, что контролировать торговлю якобы должны ВСУ: «То есть контролировать торговлю будут Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенными силами. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, поскольку торговля и Вооруженные силы несовместимы».