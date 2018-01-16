Валерий Радаев вошел в 10-ку самых упоминаемых глав регионов в социальных сетях

В рейтинг-лист «Медиалогии» вошли действующие руководителя регионов РФ в предыдущем 2017-ом году.

Сообщается, что количество упоминаний Валерий Радаева в социальных медиа в 2014 году составил около 123,1 тысячи. Всего за минувший год имя градоначальника написали 275 тыс. раз.

Воробьёв занял 3-ю позицию, на первой — руководитель Чечни Рамзан Кадыров, на 2-ой - мэр столицы Сергей Собянин.

Также Георгий Полтавченко обсуждался в соцмедиа в контексте передачи Исаакиевского храма РПЦ. Также в ТОП-5 руководитель Крыма Сергей Аксенов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Для построения рейтинга учитывались сообщения в социальных сетях Твиттер, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, а кроме этого на форумах и в блогах.