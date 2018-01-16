Вей, Фрэттин, Райт, Пушкарев вряд ли еще сыграют за "Барыс" в этом сезоне

ТОЛЬЯТТИ, 16 янв - РИА Новости, Евгений Чурилин. Форварды Линден Вей, Мэттью Фрэттин, Джеймс Райт и Константин Пушкарев вряд ли еще сыграют за "Барыс" в текущем сезоне, заявил исполняющий обязанности главного тренера астанинского хоккейного клуба Галым Мамбеталиев.

Вей, Фрэттин, Райт и Пушкарев "в связи со снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних матчах" не поехали вместе с командой на выездные матчи регулярного чемпионата КХЛ в Тольятти и Екатеринбург. Вей является лучшим бомбардиром "Барыса" (17 шайб + 35 передач), представлял клуб в Матче звезд КХЛ и попал в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхенчхане.

"Скорее всего, они (Вей, Фрэттин, Райт и Пушкарев) не вернутся в состав. Игровое время у них очень большое, все большинство проводят на льду, но за последние три игры сделали всего два броска. Дали возможность сыграть молодым игрокам, которые хотят играть и побеждать. Думаю, что они и дальше будут это делать", - заявил Мамбеталиев на пресс-конференции.

Во вторник "Барыс" в овертайме со счетом 3:4 потерпел поражение от "Лады", которое стало для команды девятым подряд. "Игра была непростая. Мы уже долгое время выиграть не можем. Дисциплина хромает у нас – до конца сыграть все 60 минут не получается. Сегодня опять же не дотерпели, ошиблись и получили голы в концовке", - отметил тренер.

"Барыс" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 51 матче. Отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков.