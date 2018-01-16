В Крыму ожидаются сильные снегопады и штормовой ветер

Как проинформировали в пресс-центре крымского главка МЧС, ссылаясь на данным Гидрометцентра республики, в указанные дни в отдельных районах полуострова предполагается туман, гололед, отложение мокрого снега. Усиление южного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, 18 января порывы будут достигать до 28 м/с, — информирует Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

На территории полуострова в указанные дни ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, кое-где обильные осадки. «Усиление южного с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, 18 января порывы до 28 м/с», — отмечается в сообщении. В некоторых районах республики реален туман и гололед.

Жителей призвали убрать с балконов незакреплённые вещи. Водителей просят проявлять особую внимательность.