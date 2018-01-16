Водопроводную воду на Ставрополье признали одной из 15 наилучших в Российской Федерации

По итогам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды, размещенным в ГИС ЖКХ, 95,7% источников водоснабжения Ставропольского края соответствуют санитарным нормам. В крае 316 (или 95,7%) источников водоснабжения прошли все этапы проверки.

Ставрополье вошло в топ-15 лидеров Российской Федерации по качеству питьевой воды, информирует pr-служба краевого министерства ЖКХ. Взятые для анализа образцы воды оценивались по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и ряду остальных критериев. Тут нормам отвечают все 100 процентов источников и водопроводов. Лучше нашего региона среди субъектров ЮФО и СКФО — только Адыгея и Ингушетия, там нормам отвечают все 100% проб воды. Самая плохая ситуация с качеством воды в Чечне, КЧР, Дагестане.