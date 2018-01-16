В РФ вгороде Ишимбай в Башкирии член партии «Единая Россия» Дмитрий Рудов после увольнения из компании ГазпромНефтехимСалават совершил публичный акт самосожжения .

Так, сегодня днем мужчина пришел к зданию администрации города. Там он разложил плащ, сел на него, разделся, облил себя горючей жидкостью и поджег, при этом он кричал: «Коррупция!». К нему СРАЗУ подбежали прохожие и начали засыпать его снегом, пытаясь потушить огонь.

Отмечается, что Дмитрий Рудов остался жив, однако, получил около 80% ожогов и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что месяц назад Рудов писал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где сообщил, что его незаконно уволили из предприятия ГазпромНефтехимСалават. Рудов добавил, что сначала его якобы безуспешно пытались уволить из-за несоответствия занимаемой должности, в итоге он попал под сокращение. В обращении к Путину мужчина уточнил, что состоит в партии Единая Россия и обращался туда за помощью, однако ответа не получил.

Также, во второй части письма Рудов жалуется на сильные боли из-за подагры. Мужчина сообщает, что ему не дают инвалидность, и он не может получить обезболивающие. Также, он добавил: «Надеюсь, я доживу до ваших выборов, без лекарств».

Embedded video for В РФ после увольнения чиновник совершил самосожжение: появилось видео

Embedded video for В РФ после увольнения чиновник совершил самосожжение: появилось видео

Видео: