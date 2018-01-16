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Всемирный день The Beatles отмечают 16 января


Добавлено: 16 янв 2018 в 09:50, Категория: Шоу-бизнес
Всемирный день The Beatles отмечают 16 января

Сегодня, шестнадцатого января, поклонники культового британского рок-коллектива The Beatles отмечают "день Битлз". Почему сегодня? Потому что именно в этот день в 1957 состоялось открытие ливерпульского клуба "Cavern", где затем прошел дебют легендарной четверки.
 
В середине 1957-го в клубе "Cavern" состоялось выступление группы Eddie Clayton Skiffle Group, которая в контексте истории The Beatles была примечательна участником по имени Ричард Старки. Он при ближайшем рассмотрении оказывается Ринго Старром. Примерно в это же время в клубе появляется Джон Леннон — он выступает в составе The Quarrymen.
 
В общем, именно в 1957 начинается история группы, первое выступление которой в практически сформированном виде случилось девятого февраля 1961-го. Участниками дебютного выступления стали Джон Леннон, Пол Маккартни, Джорд Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест. Ринго Старра, как видим, в списке нет — он появится несколько позже, в 1962.
 
Классический состав "Битлз" устоялся в августе 1962-го, а всемирное признание пришло к "ливерпульской четверке" уже в 1963 году — тогда состоялся релиз пластинки "Please Please Me", которая ознаменовала начало так называемой "битломании" во всем мире.













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Добавлено: 16 янв 2018 в 09:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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