Япония готовится к эвакуации жителей с территории Южной Кореи

Власти Японии решили составить план эвакуации собственных и американских жителей в случае военной агрессии со стороны КНДР.

В случае, ежели воздушная гавань южнокорейской столицы не сможет работать в условиях чрезвычайной ситуации, эвакуация будет производиться по морю на остров Цусима.

В руководстве выделили, что также готовы эвакуировать расположившихся в Южной Корее жителей США. Оттуда военные корабли Японии и США доставят гражданских на остров Цусима в префектуре Нагасаки, находящийся в 50 км от Пусана.

Как информирует печатное издание, план эвакуации вступил в стадию определенной разработки: на остров Цусима уже была направлена делегация чиновников руководства, которые осмотрели гостиницы и оценили запасы воды и продовольствия. В дальнейшем они будут переброшены на остров Кюсю. В Японии рассматривают возможность швартовки рядом с судами США — общих союзников обеих стран, которые могли бы сыграть роль посредника. В частности, были осмотрены гостиницы, а еще оценены запасы воды и продовольствия. До этого СМИ проинформировали что, что Вооруженные силы США усилили подготовку личного состава и нарастили интенсивность учений на случай вероятного начала военных действий против КНДР.