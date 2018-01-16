Явлинский пожаловался в ЦИК из-за «давления» на сборщика подписей

Закон ограничивает претендентов от непарламентских партий 2500 подписей от одного региона.

«Сбор подписей — превосходный агитационный этап, так как это прямой контакт с избирателями, возможность с ними разговаривать». Партия «Яблоко» не ждала такого отклика со стороны городских жителей за своего выдвиженца.

В Кировской области закончился сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации Григория Явлинского.

Кроме Кировской области возможный максимум собрали Калининградская, Новгородская, Томская, Тульская и Челябинская области. 40 волонтеров с подписными листами заканчивают сбор задуманного количества подписей — их можно собрать не не менее 2500. 84 сборщика работали в Иркутске и Шелехове.

Согласно сообщению центрального штаба Явлинского, по состоянию на 15 января собрано 87500 из необходимых 105000 подписей для регистрации кандидата на выборах. Всего в ЦИК до 31 января необходимо передать 105 тыс. подписей.

Отметим, что Явлинский последний раз участвовал в выборах президента РФ в далеком 2000 г.