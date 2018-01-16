Йованович: Украина получит от руководства США смертельное оружие бесплатно

Первые же поставки смертельного оружия из соедененных штатов для нужд ВСУ прошли в 2016-ом, когда техасская компания AirTronic USA получила лицензию на реализацию Украине гранатометов PSRL — созданной в США улучшенной версии советского РПГ-7.

Посол США Мари Йованович проинформировала, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно. Пока подробностей, как это будет сделано, нет.

Посол США также уточнила, что идет речь именно о поставках от американского руководства.

Дипломат не стала открывать механизм поставок вооружения, но выделила, у Вашингтона и украинской столицы есть определенная процедура для реализации данного решения. «И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации», — сообщила посол.

«Коммерческие договоры и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сообщила Мари Йованович, утвердительно ответив на вопрос о том, будет ли вооружение предоставлено бесплатно.

Нет пока и ответа на вопрос, сумеет ли Украина использовать смертоносное вооружение в зоне АТО. «Однако, снова подчеркну, что идет речь именно об оборонительном вооружении», — отметила она. «Коммерческие договоры и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — отметила Йованович.

По предварительным последним данным агентства Associated Press, Вашингтон также одобрил план по предоставлению Украине оборонительного вооружения, которое включает также противотанковые ракеты Javelin.