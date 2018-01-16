За прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди личного состава ВСУ нет

За сутки в зоне АТО боевики незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия, осуществив обстрелы позиций сил АТО, в частности, из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

«На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитника Зайцева.

На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — сказано в сообщении пресс-центра штраба АТО.