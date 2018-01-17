Армия Антихриста из российской молодежи

Когда противостояние ювенальной юстиции в нашей стране только начиналось, и большинство людей не имели ни малейшего понятия об этой проблеме, да и мы сами далеко не всё ещё понимали, у нас произошла встреча с одним престарелым монахом, которого многие почитают за прозорливого старца. Он благословил бороться со страшной напастью, а напоследок произнёс слова, смысл которых сводился к тому, что отнятые дети – это будущая армия антихриста.

Сказанное нас не просто поразило, но вызвало внутренний протест. Как же так? В нашем сознании образ несчастного, лишённого родителей, обездоленного ребенка никак не совмещался с образом дьявола во плоти и его приспешниками. Но время шло, сущность ювенальной системы постепенно обнажалась, представая всё более многогранной и зловещей. Жалость к отнятым детям от этого нисколько не убывала. Наоборот! Но и слова старца вспоминались всё чаще. Мы понимали, что он, как и положено духовному человеку, видел не только настоящее, но и прозревал будущее.

Детские игры и взрослая политика

И вот, не прошло и десяти лет, как его казавшееся столь туманным прозрение, что армия антихриста будет состоять из сирот, начало приобретать всё более конкретные очертания. В последние годы в самых разных странах детей пытаются вывести на политическую авансцену. В каких-то случаях истинная цель прикрывается дымовой завесой игр. Это могут быть «детские парламенты», «детские правительства», различные модели детского самоуправления и другие формы, не вызывающие возражений со стороны взрослых. Что плохого? Напротив, полезная практика. Пусть дети готовятся к взрослой жизни. Может, кто-то из них, натренировавшись в детстве, станет потом выдающимся политиком. Но в других случаях – и это происходит всё чаще – уже обходятся без камуфляжа. Детей начинают открыто и без игровых «прелюдий» использовать в качестве боевиков, террористов-смертников и якобы мирной уличной массовки, которая в нужный момент по сигналу совсем не детского руководства начинает массовые беспорядки с применением камней, арматуры, коктейлей Молотова и прочих отнюдь не детских игрушек.

Как мы уже однажды писали, основной детский контингент, задействованный в подобных акциях, - это либо жертвы ювенальной юстиции, то есть дети, отнятые у родителей и переданные в так называемые «профессиональные» семьи, либо те, кого условно можно назвать «психологическими сиротами», поскольку авторитета родителей для них не существует.

«Подземные толчки»

Но всё-таки «армия Антихриста» - это нечто зловеще-мистическое, некая огромная тёмная сила, одержимая сатанинской злобой, сатанинской ненавистью к человечеству. Разве мы наблюдаем сейчас явления такого масштаба? Однако извержение вулкана тоже происходит не вдруг. Сначала из кратера выделяются газы, потом бывают подземные толчки, повышается температура почвы вблизи вулкана. Загодя обнаружить приближение катастрофы под силу только специалистам, а обычные люди живут, не ведая страха и тревоги. Климат в вулканических местах, как правило, тёплый, почва плодоносная, поскольку удобрена золой, образовавшейся от прежних извержений.

Жители Помпеи не особо насторожились, когда над Везувием появилось облако из пепла и пара. И всполошились только тогда, когда облако заволокло всё небо над городом и из него посыпались хлопья пепла вперемешку с камнями. Но было уже поздно: улицы и дома наполнились удушливым запахом сернистого газа…

Что касается нашей темы, то «подземные толчки» становятся всё более частыми и интенсивными. В 2016 году ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) объявила о создании «армии сирот». Название дано самими игиловцами. На кадрах ролика, который они выложили в сеть, дети даже не подросткового возраста, а лет десяти, в камуфляже, с автоматами. Есть и ролики, где засняты дети-палачи, убивающие «шпионов». По сообщениям «России Сегодня», «Исламское государство» использует детей на поле боя, а также в пропагандистских целях с самого начала своей деятельности. По данным «Дейли Мейл», вербовщики ИГИЛ пытаются найти новобранцев из числа детей и подростков, которые живут в германских лагерях для беженцев. МВД Германии сообщает, что число завербованных детей уже составило 523 человека.

Кстати, судьба многих российских сирот, отправленных за рубеж, неизвестна. Число этих «многих», по одним данным, около ста тысяч, а по другим – порядка полумиллиона. Вполне естественно предположить, что какая-то часть (быть может, тоже немалая) этих детей потом оказалась вовсе не в семьях сердобольных американских усыновителей, а в тренировочных лагерях для боевиков и террористов. Косвенным подтверждением этой гипотезы служит, на наш взгляд, истерика, которую закатили либералы по поводу «закона Димы Яковлева», когда был наложен мораторий на усыновление наших детей в США. Подобный шум и гвалт обычно поднимается не просто так, а имеет серьёзную политическую подоплёку. Бывает, что не сразу, а лишь со временем очевидную.

АУЕ

Но и дети, прямо не вовлечённые в антигосударственную политику, на самом деле не настолько от неё далеки, как может показаться людям, которые не очень внимательно смотрят в эту сторону.

По каким-то данным – с 2010-го, по каким-то – с 2011 года, то есть в преддверии неудавшегося в России «оранжевого переворота», появилась очередная подростково-молодёжная субкультура. На сей раз откровенно уголовного толка. Об этом свидетельствует даже её название – АУЕ: «Арестантский уклад един». Несмотря на уверения в прессе, что, мол, никакого единого руководства у несовершеннолетних приверженцев АУЕ нет, похоже, что оно есть, и скорее всего, находится за пределами нашей страны, как у многих сект, «групп смерти», вербовщиков в экстремистские и террористические организации и т.п. На такие мысли наводит, прежде всего, скорость распространения единообразных ячеек АУЕ по огромной территории России, от Ставропольского до Читинского края, массированная пропаганда в интернете, требующая больших вложений и опять-таки скрытой координации.

По некоторым источникам, в интернет-сообществах приверженцев АУЕ состоит около 800 тыс. человек. В 2016-2017 учебном году общее число российских школьников составляло около 14, 6 миллионов. Если учесть, что АУЕ пропагандирует свои идеи среди детей от 11-12 лет, то получится, что минимум десятая часть ребят уже в той или иной степени ознакомлена с идеями этой уголовной субкультуры. Разрозненные доморощенные банды подростков не в состоянии обеспечить такой широкий охват аудитории. Это возможно лишь в рамках гибридной войны, которую, как теперь уже официально признано, ведут против России враждебные государства.

Даже название звучит на самом деле не по-русски. Странно, что никто этого не замечает. «Арестантский уклад един»… Какая-то неуклюжая подделка. Не называют сейчас в разговорной речи уголовников арестантами. Это звучит старомодно. Сразу вспоминается дореволюционная песня «Таганка, я твой бессменный арестант», которую исполнял ещё великий Шаляпин перед заключёнными в 1906 году… Слово «уклад» иногда употребляют с прилагательным «семейный», да и то достаточно редко. И уж тем более – не дети. Да и вся конструкция нуждается в дополнении. Уклад един для кого? Вспомним аналогичные словосочетания: «закон един для всех», «цены едины для разных регионов»… Как-то недорабатывают в американских «мозговых центрах». Исхалтурились, или пора омолодить состав консультантов?

Как ювенальная система пополняет ряды уголовников

Но в чём же политическая опасность АУЕ, кроме того, что распространение криминальной идеологии среди школьников способствует росту преступности? Во-первых, настораживает сбор денег в «общак». Кто знает, где они аккумулируются в конечном итоге? Сейчас, когда власти по возможности препятствуют поступлению денег «на нужды революции» из-за рубежа, их приходится добывать другими путями. Навальный регулярно призывает своих сторонников к материальной помощи, которая остро необходима для борьбы с коррупцией. Почему бы не привлечь ещё один малоконтролируемый, а то и вовсе не контролируемый источник?

Ну, а во-вторых, АУЕ прививает детям с младых ногтей ненависть к правоохранительным органам. «Мораль» АУЕ запрещает любое взаимодействие и помощь полиции. В центральной России ячейки АУЕ называются уже откровенно по-английски ACAB – «All cops are bastards»(«все полицейские – ублюдки»). Одним лишь презрением к «копам» дело не ограничивается. Пользуясь своей возрастной безнаказанностью, члены подростковых банд дерзко нападают на стражей порядка. Не будем забывать, что жёсткие столкновения с полицией и ОМОНом – важная сюжетная линия «оранжевого» сценария, так что мальчики, вполне возможно, репетируют будущий спектакль.

Хотя тема АУЕ на протяжении нескольких лет замалчивалась в центральной прессе (уж не для того ли, чтобы не помешать развитию сюжета?), факты, которые всё-таки стали известны, впечатляют. В 2014 году около десяти подростков, кричавших: «АУЕ! Ворам свободу!», напали на майора полиции, когда тот с напарником надевали наручники на вора, пытавшегося обчистить чужую машину на базе отдыха на берегу озера Арахлей в районе Читы. В том же году в том же Забайкальском крае полиция после погони задержала автомобиль уголовника, обложившего поборами местных детдомовцев. Уголовник сбежал, а полицейскую машину окружили восемь подростков-членов АУЕ, которые порезали себе вены на руках стёклами и забрызгали кровью автомобиль.

В декабре 2015 г. о действиях АУЕ в Забайкалье уже говорилось в официальном документе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Правоохранительным органам было предписано «принять неотложные меры по искоренению криминальной субкультуры и привлечению к ответственности её покровителей». Однако в 2016 году в городе Хилок (около Читы) в ночь на 2 февраля толпа малолетних бандитов (опять-таки сирот!) напала на полицейский участок с камнями и металлическими палками. Полицейские штурм отбили, но погром был учинён изрядный: все окна разбиты, вывески оторваны, полицейские машины на стоянке повреждены. В Новопавловске Забайкальского края подростки тоже штурмовали полицейский участок, где сидел взрослый уголовник, связанный с АУЕ.

Анализируя «навальнинги», прошедшие весной 2017 года по России, известный политолог Сергей Кургинян обратил внимание на то, что за хрупкими спинами школьников стояло много «братков в кожаных куртках, чуть ли не с цепями». Пока что, отметил Кургинян, протесты находятся в «холодной фазе», но при определённом стечении обстоятельств она может перейти в «горячую». И тогда – отметим уже от себя – юные члены АУЕ вполне могут применить на площадях свои умения и навыки. (Кстати, Чита фигурировала в числе городов, где прошли антигосударственные митинги с участием школьников).

Никоим образом не сводя проблему к какому-то конкретному региону, мы, однако, хотим подчеркнуть, что в Забайкальском крае с 2009 года началась реализация краевой целевой программы «Не оступись!» по внедрению ювенальных технологий. Не будем приводить длинный список государственных инстанций, участвующих в формировании ювенальной юстиции в Забайкалье (желающие могут с ним ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты населения). Скажем только, что участвуют практически все, безучастных нет. Некоторые результаты «совершенствования системы профилактической работы по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних» были освещены выше.

А с другой стороны, внедряя пресловутые ювенальные технологии, чиновники вольно или невольно (оставим это на их совести) создают условия для дальнейшей криминализации детской среды. Мы уже как-то писали о вопиющем уголовном процессе в Чите. Двенадцатилетний мальчик отбился от рук: стал плохо учиться, прогуливать школу, убегать из дому и даже воровать. Мать пыталась найти помощь в соответствующих инстанциях, но вместо этого её обвинили в невыполнении родительских обязанностей и «в преднамеренном истязании заведомо несовершеннолетнего по ст. 156 и 117 ч.2 УК РФ». «Истязания» выражались в том, что она дала сыну подзатыльник и за ухо вывела его из школы (он, видимо, пытался вырваться и убежать). За это её хотели посадить на 8 (!!) лет. Срок, на который, к примеру, осудили преступника, совершившего три убийства. Только активное вмешательство общественности уберегло мать от тюрьмы, но она всё равно получила условную судимость. То есть при разгуле забайкальского АУЕ мать, единственного человека, который пытался удержать ребенка от хулиганства и воровства, норовили показательно – чтобы неповадно было нарушать право детей на безобразие! – отправить за решётку.

Естественно, в рамках ювенальных технологий детей нередко отнимают по ничтожным поводам, о чём сообщают родительские движения по всей России и, в частности, Забайкальский родительский комитет. А суды, по свидетельству С. Серенко, занимавшего на тот момент пост уполномоченного по правам детей в Забайкальском крае, в 83,3% случаев (на 20% больше, чем в других регионах) удовлетворяют иски о лишении родительских прав. Таким образом, детей искусственно делают сиротами, а сироты, как уже не раз отмечалось, -это самый подходящий контингент для вербовки в ряды уголовников, играющих немалую роль в революционных переворотах.

Фашизация сознания

Но проблема криминализации несовершеннолетних ещё шире. СМИ пестрят известиями о жутких преступлениях, совершаемых детьми. При этом никто уже не отрицает, что дети становятся жертвами информационной агрессии. О «потоках жестокости и насилия, льющихся с экранов телевизоров и компьютеров» говорится на каждом углу, но в целом ситуация остаётся неизменной, несмотря на многолетние и многочисленные протесты неравнодушных граждан. Спрашивается, зачем это нужно? Зачем закачивать в детей лошадиные дозы сернистых газов агрессии? В этом же должен быть какой-то смысл! Смысл есть, и заключается он не только в том, что преступные элементы, взращенные на ювенальной безнаказанности, с удовольствием примут участие в разрушении государства (тем более при наличии материального стимула). Заражение детей патологической жестокостью и презрением к слабым означает фашизацию сознания. Именно такие «уберменши» нужны глобалистам для установления «нового порядка на века». Поэтому вкладываются огромные средства и придумываются разные, в том числе ювенальные, ухищрения для формовки «сверхчеловеков», для создания будущей армии антихриста. Но пестовать фашиствующую молодёжь в стране, победившей мировой фашизм, – это какой-то особый цинизм, особое свинство. И разовыми акциями типа Бессмертного полка эту тенденцию не перешибить. Необходимо кардинально менять информационную и воспитательную политику, прекращать выращивание глобалистских «уберменшей» – преемников тех, кого победили в 1945 году наши отцы, деды и прадеды.