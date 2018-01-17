Боевики «ДНР» не пустили наблюдателей ОБСЕ на ДФС

Боевики ОРДО не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ к Донецкой фильтровальной станции.

Украинская сторона СЦКК сообщает: «16.01.2018 боевиками НВФ ОРДО было сорвано проведение СММ ОБСЕ плановых работ по обслуживанию камеры видеонаблюдения, расположенной на Донецкой фильтровальной станции (ДФС). СММ ОБСЕ так и не получила гарантий безопасности от НВФ ОРДО на проведение указанных работ».

Украинская сторона СЦКК расценивает подобные действия, как провокационные и нежелание способствовать СММ ОБСЕ для получения объективной информации о случаях нарушения перемирия.