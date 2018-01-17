Чай влияет на креативность человека, – ученые

В исследовании, проведенном учеными из Пекинского университета, приняли участие 50 человек. Часть добровольцев перед выполнением задания попросили выпить половину стакана воды, а остальных - чашку черного чая. Потом участники должны были придумать креативный дизайн строительных блоков и название для нового ресторана.Креативность добровольцев и предложенный ими дизайн оценивала другая группа людей. Исследование показало: в первом задании участники, которые пили чай, набрали 6,54 балла, а те, кто пил воду, - только 6,03 балла.Во втором задании добровольцы, которые пили чай, тоже лидировали. Они набрали 4,11 балла, а вторая группа - 3,78 балла. Участники, выпившие чай, мыслили креативнее.Как известно, чай содержит кофеин и теанин. Они способны повысить концентрацию, но действовать начинают не сразу. Поэтому исследователи связывают положительный эффект с тем, что благодаря употреблению чая повышается настроение.Кстати, у чая есть и другие плюсы. К примеру, недавно было установлено: ежедневное употребление чая уменьшает риск глаукомы.