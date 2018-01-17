День рождения Шарля Перро подчеркнули в библиотеке имени Симонова

В пятницу, 19 января, в библиотеке № 45 на Пулковской улице проведут познавательное мероприятие для детей «Волшебный сундучок Шарля Перро».

— В 2015 г. исполнилось 390 лет со дня рождения создателя, — повествует ведущий методист библиотеки № 100 Елена Сергеевна Засимович. Сказки Шарля Перро, в первую очередь, обучают добродетели, дружбе и помощи ближнему и надолго остаются в памяти взрослых и детей. После прочтения вели обсуждения о прочитанном, делились суждениями.

— Ребята поучаствуют в литературной викторине, прочтут отрывки из любимых произведений и подготовят пантомиму по сказкам «Золушка» и «Кот в сапогах».

— Истории собственных сказок Шарль Перро брал не из книжек, а из приятных воспоминаний детства и юности. Ребята совершили литературное путешествие по французским сказкам, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки.

В библиотеке 3-го корпуса школы № 626 подготовили выставку «По сказкам Шарля Перро» в честь 390-летия со дня рождения французского сказочника. С большим энтузиазмом поглядели отрывки из фильма «Золушка» 1947, кукольного мультфильма «Рике с хохолком» и балета «Спящая красавица», сообщается на сайте МАУК «Перспектива».