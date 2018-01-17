Дональд Трамп объявил о готовности принимать мигрантов «отовсюду»

Об этом он объявил корреспондентам на брифинге в Белом доме.

Руководитель Белого дома Дональд Трамп объявил во вторник, что желает, чтобы больше иммигрантов приезжали в США «отовсюду», передает Reuters.

Позже Трамп объявил, что действительно позволил себе грубо выразиться в отношении ряда стран, но это звучало не так строго, как предложенные в процессе совещания меры против миграци.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду».

До этого в СМИ проинформировали, что американский лидер на совещании по иммиграции с сенаторами назвал страны 3-го мира «гадюшником» [грязными дырами].

Но сейчас президент США объявил, что рад был бы видеть в своей стране безусловно всех. Некоторые из присутствующих на встрече политиков подтвердили, что президент использовал оскорбительные выражения в адрес стран, из которых приезжают мигранты.