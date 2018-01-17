Доверенных лиц Путина могут привлечь к проведению дебатов

Президент России Владимир Путин может попросить своих доверенных лиц принять участие в предвыборных дебатах, рассказали источники «Коммерсанта».

Пока штаб Путина зарегистрировал в ЦИКе 259 доверенных лиц из 600 возможных. Они уже начали заверять подписные листы в поддержку действующего президента.

Всего штаб собрал уже более миллиона подписей при требуемых 300 тысячах. При этом подписи, собранные на двух курганских оборонных предприятиях — «Курганмашзаводе» и «Курганхиммаше», — были аннулированы по жалобе КПРФ.

По данным газеты, когда все доверенные лица Путина будут зарегистрированы, он встретится с ними. На встрече кандидат может представить тезисы своей программы, а также попросить доверенных лиц участвовать в дебатах.