Дуэт фигуристов Забияко/Энберт идет 2-м после короткой программы на ЧЕ в Москве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми на чемпионате Европы в Москве после короткой программы в соревновании спортивных пар.

Забияко/Энберт получили от судей за прокат 72,95 балла. Первыми стали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,52). На третьем месте – олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (72,05).

Еще один российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов (70,37) – 5-й.

Произвольную программу пары представят в четверг.