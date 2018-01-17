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Это последнее предупреждение для нас всех — Сагинтаев о критике Президента


Добавлено: 17 янв 2018 в 09:16, Категория: Политика
Это последнее предупреждение для нас всех — Сагинтаев о критике Президента

Последним предупреждением для руководства и регионов назвал премьер РК Бакытжан Сагинтаев критику из послания президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 4-ой индустриальной революции», информирует КазТАГ. На совещании министры выступили с докладами о цифровизации, вовлечении самозанятого населения в экономику, создании рабочих мест.

«Уважаемы коллеги, то, что критика прозвучала в Послании (Президента РК — Прим. автора) — это уже последнее предупреждение для нас всех». В том числе и регионам. «Нельзя говорить только о том, что министерство труда тут не дорабатывает», — проинформировал Сагинтаев.

Премьер указал, что необходимо работать всем вместе: и руководству, и регионам, и акиматам. «Поэтому все предложения, которые прозвучали от министра Тамары Касымовны (Дуйсеновой — прим. автора), нужно отдельно изучить, ежели необходимо будет, давайте каждый месяц на моем уровне проводить совещания», — заявил Сагинтаев.

По утверждению министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой, число самозанятых составляет четверть рабочей силы. По его словам, ежели данная работа будет закончена, то для внедрения обязательного социального медицинского страхования не потребуется ожидать 2020 года. «В 2018-ом году работа должна быть завершена», — подчеркнул руководитель правительства.

Сагинтаев установил перед министрами задачу воплотить поручения президента по цифровизации страны на протяжении года. «ОСМС ожидает, когда мы работу по данной части (цифровизации — прим. автора) закончим». Глава государства подчеркнул, что ведомство проявило безответственность и поверхностность в деле по вопросу самозанятых.



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Добавлено: 17 янв 2018 в 09:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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