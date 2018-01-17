Гидрометцентр: Уровень Байкала упал ниже критического уровня

Уровень воды в Байкале опустился на шесть сантиметров ниже пороговой отметки. Об этом проинформировал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во вторник на пресс-конференции.

Как сообщается на сайте Кабмина, на ближайшие три года наибольшее и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности установлено на отметках соответственно 457 и 456 метров.

Перво наперво в руководстве отреагировали на изменения климата в районе Байкала и уменьшения водности озера.

Он уточнил, что минимальный уровень составляет 456 м по тихоокеанской шкале.

По его словам, на текущий момент этот уровень ниже чем, чем в 2015—2017 году, причем к 1 мая прогнозируется самый низкий уровень.

Напомним, что в течении прошлого года уровень воды в Байкале опустился на 40 сантиметров. Уже сейчас уровень воды в озере на шесть сантиметров ниже, пишет РТ.