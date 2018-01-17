Хотиненко рассказал, почему стал доверенным лицом Путина

Российский режиссер Владимир Хотиненко во второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина, который участвует в президентских выборах 2018 года в качестве кандидата.

Как рассказал Хотиненко в разговоре с корреспондентом «Федерального агентства новостей», он охотно согласился во второй раз стать доверенным лицом президента. Режиссер говорит, что Путин является единственным кандидатом, в которого он верит. По мнению Хотиненко, Путин является единственным кандидатом, которому под силу справиться с самой сложной задачей — управлять Россией.

Режиссер отметил, что сейчас в России происходит возрождение отечественного кинематографа и намечаются интересные перспективы. При этом, по мнению Хотиненко, нужно давать шанс молодежи.

Кроме того, режиссер высказался на тему предлагаемого бойкота выборов со стороны тех, кто не смог зарегистрироваться на выборы в качестве кандидата. По мнению Владимира Хотиненко, если к выборам относиться серьезно, то нужно приходить и голосовать, участвовать. При этом появление новых лиц в политике режиссер считает правильным, но среди имеющихся кандидатов в президенты не видит никого серьезного.