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Избирательный штаб В.Путина открылся в Екатеринбурге


Добавлено: 17 янв 2018 в 07:25, Категория: Политика
Избирательный штаб В.Путина открылся в Екатеринбурге

Официально штаб В.Путина откроется завтра, 17 января, в 18:00 на первом этаже здания на проспекте Ленина, 8, в жилом комплексе «Главный Проспектъ» предпринимателя Олена Гусева. Он отворит свои двери в центре уральской столицы 17 января.

Сооружение имеет богатую историю — до этого тут размещался индустриальный корпус завода по обработке цветных металлов. Cейчас - элитный жилой комплекс «Главный проспектЪ».

В данном помещении находятся квартиры премиального сектора, клубные пентхаусы и галерея в стиле «лофт».

Стали известны имена сопредседателей свердловского регионального избирательного штаба Путина. Доверенные лица с декабря прошедшего года уже ходили выбирали помещения для штаба. «17 января в 18.00 раскрываем Свердловский Региональный избирательный штаб Владимира Владимировича Путина». В число сопредседателей штаба вошли управляющий свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Юрий Судаков, герой РФ Сергей Воронин и председатель Свердловского творческого союза корреспондентов Александр Левин. До этого Рябцева, Судаков и Воронин также стали доверенными лицами Владимира Путина. Из этих троих двое связаны с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом Путина.



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Добавлено: 17 янв 2018 в 07:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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