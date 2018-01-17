Кабмин планирует поднять цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018 года, что в свою очередь, может привести к подорожанию газа.

Согласно проекту постановления Министерства энергетики и угольной промышленности, с 1 апреля 2018 года предлагается отойти от принципа определения цены на газ для населения и ее пересмотра каждые 6 месяцев в зависимости от колебаний цен на импорт газа.

При этом стоимость будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины за 6 месяцев предыдущего года (1 апреля по 30 сентября) и будет переводиться в гривну по курсу, который действовал на период закупки.

По предварительным подсчетам, при использовании такой методики с 1 апреля цена на газ для населения может увеличиться на 8,3% с 4 942 гривен за тысячу кубометров до 5 352 гривен и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.