Казахстан подписал с США соглашения на $2,5 млрд

По достоверным последним сведениям пресс-центра Госдепартамента США, в процессе визита Нурсултана Назарбаева в американскую столицу были подписаны соглашения на 2,5 млрд. долларов. Об этом во вторник передает ТАСС ссылаясь на пресс-службу Госдепартамента.

Фонд государственного благосостояния «Самрук-Казына» заключил соглашение о приобретении продукции американского производства на сумму, превосходящую 2,5 млрд. долларов.

Соединенные Штаты и Казахстан продолжают сотрудничать в рамках ВТО.

«16 января 2018-ого президент Дональд Трамп принял президента Нурсултана Назарбаева в Белом доме». Объем двусторонней торговли в 2016-ом году составлял $1,9 млрд. «В рамках официального визита руководителя государства было подписано не менее 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые ориентированы на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной ветви, а кроме этого проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка $7 млрд», — говорится в заявлении. Три из них — межправительственные.

Начавшийся во вторник официальный визит Назарбаевав США продлится до четверга.

Кроме того, президенты взяли на себя обязательство решать общие проблемы в Центральной Азии через областные форматы, такие как разговор «C5 + 1» (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан + США), и приветствовали будущее участие Афганистана в проектах «C5 + 1». На сей день в штаб-квартире ООН намечены дебаты членов Совета Безопасности высочайшего уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством руководителя Казахстана.