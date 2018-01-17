Казахстанские ученые не понимают президентских апострофов

Перевод, который должен быть завершен к 2025-ому году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвал шок у лингвистов, которые предупреждают о будущих проблемах. По его словам, он лично ездил в Алма-Ату и просил не использовать апострофы в латинской версии казахского языка, но ему отказали. Соотвествующее решение, однако, вызывает серьезные проблемы, сначала, с классификацией, ведь непонятно, каким образом записывать язык, в котором не имеется даже собственного алфавита, и он всегда использовал позаимствованные слова. По их мнению, подход Назарбаева будет «уродливым и неточным».

В Казахстане, а кроме этого среди казахов, проживающих в республиках прежнего СССР, применяется казахский кириллический алфавит.

«Когда ученые в первый раз это могли видеть, у нас был шок», — подчеркнул в интервью NYT руководитель алматынского института лингвистики Эрден Кажибек. Еще одним предложением профессионалов было использовать умлауты и иные фонетические знаки, как в турецком языке, однако и оно было отвергнуто.

«Никто не знает, откуда у него данная чудовищная идея», — сообщил Тимур Кокаоглу, профессор интернациональных отношений в штате Мичиган. Знатоков шокировало количество апострофов: новый алфавит подразумевает этот знак для 9-ти букв.

Перевод казахского языка на латиницу, который должен быть завершен к 2025, заставил насторожиться казахстанских лингвистов. По утверждению политического аналитика, основной проблемой государства является беспрекословное принятие всего, что говорит и делает президент.

«Это основная проблема нашей страны: ежели президент что-то говорит либо просто пишет что-то на салфетке, все должны аплодировать», — сообщил изданию Айдос Сарым, политический аналитик и член комиссии по реформе языка. Он подчеркнул, что президент заслуживает уважения за то, что «превратил Казахстан в самую стабильную и благополучную страну в регионе», однако «язык — вещь деликатная и власти не должны его регулировать».

Известный казахстанский политический обозреватель Досым Сатпаев говорит, что «кириллица была частью колониального проекта Российской Федерации и многие воспринимают введение латиницы как антиимперский шаг». «Проблема только в том, что президент не филолог».