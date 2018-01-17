Казань лидер в ПФО по популярности среди туристов

По результатам 2017 года профессионалы сервиса бронирования гостиничных номеров составили топ-10 самых известных городов среди туристов в Приволжском федеральном округе.

Нижний Новгород и Самара заняли 2-ое и 3-е места соответственно.

В топ-3 также вошли Нижний Новгород и Самара. На 4-ой позиции разместилась Пермь, на 5-той - Уфа. За сутки проживания они выплачивали по 1,9 тысячи руб. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании гостиничных номеров и апартаментов в 2017, информирует Tvil.ru.

Также в рейтинге известных туристических направлений отмечены Уфа, Чебоксары, Пермь, Ижевск, Саратов и Саранск.

Стоит обозначить, что дешевле жилье только в Чебоксарах (1,5 тысячи рублей) и Саранске (1,6 тысячи рублей), а в Ижевске средняя цена такая же, как в Саратове.