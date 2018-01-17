КНДР обвинили в атаках на биржи криптовалют Южной Кореи

Хакеры, связанные с КНДР, имеют отношение к новейшей волне кибератак в отношении инвесторов, действующих на биржах криптовалют. Об этом пишет Wall Street Journal ссылаясь на доклад американской компании Recorded Future, которая занимается кибербезопасностью.

«Агенты Северной Кореи, в частности, Lazarus Group, атаковали южнокорейские криптобиржи и их игроков в конце минувшего 2017 г, вплоть до новогодней речи Ким Чен Ына и последовавшего разговора Севера и Юга», — сказано в документе. Как оказалось, целью киберпреступников были не только лишь криптовалютные биржи страны, к примеру Coinlink, однако и группа «Друзей министерства иностранных дел».

Профессионалы узнали, что атаки связаны с Пхеньяном, так как вредный код похож на тот, который использовали в 2014 и 2017 году при атаке серверов Сони Pictures и работе вируса-шифровальщика WannaCry. Власти США и ранее объявляли, что с этим связаны КНДР.

Еще к началу зимы власти Южной Кореи запустили расследование из-за хакерских атак на биржу Youbit. Как отмечает WSJ, сообщения о новых атаках поступили на фоне данных о том, что руководство Северной Кореи рассматривает криптовалюты как потенциальный источник заработка для страны, в том числе, для снобжения деньгами собственной ракетной программы.

Ранее говорилось, что северокорейские хакеры запустили вирус, устанавливающий на зарубежные компьютеры ПО для майнинга криптовалюты Monero и перевода ее в Пхеньянский институт.

В конце декабря Национальное агентство разведки Южной Кореи выступило с утверждением, что хакеры, связанные с КНДР, причастны к атаке на биржу криптовалют Bithumb, в процессе которой были похищены личные данные 30 000 пользователей.

Северная Корея опровергает причастность к деятельности группировки.