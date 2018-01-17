Кубанские проекты по благоустройству представили на федеральном конкурсе

По результатам конкурса будет сформирован Федеральный список наилучших реализованных практик.

Напомним, всего в 2017 в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кубани было благоустроено 182 двора и 43 социальных места в 22 муниципалитетах.

Всего в 2017-ом году в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 22 муниципальных образования Краснодарского края. По результатам конкурса, которые подведут зимой текущего 2018, будет сформирован Федеральный список наилучших реализованных практик.

Кубанские проекты по благоустройству стали участниками федерального конкурса по отбору наилучших практик, информирует pr-служба администрации региона.

Краснодарский край представил на конкурс проекты, которые были реализованы в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике, Белореченске, Кропоткине, а кроме этого в Парковском сельском поселении Тихорецкого район. На реконструкцию дворов и скверов было выделено 1,7 млрд. рублей, на благоустройство именно Новороссийска потратили 283 млн. рублей. Предполагается благоустроить по меньшей мере 185 объектов. «О намерении участвовать в нем в 2018-ом году уже завили практически 40 муниципалитетов», — подчеркнули в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.