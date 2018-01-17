Максимальный размер пени за долги по налогам могут ограничить, пишут СМИ

Министерство финансов России может ограничить размер пени за долги по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Путин подписал закон о списании долгов по налогам физлиц и предпринимателей

Как рассказали изданию в ведомстве, уже разработаны соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Предполагается, что размер пеней для граждан и бизнеса не должен превышать сумму налоговой задолженности. Их начисление будет прекращаться в тот день, когда их сумма сравняется с размером самой задолженности.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий физлиц и индивидуальных предпринимателей от выплат долгов по налогам, которые образовались до 1 января 2015 года. Безнадёжными к взысканию и подлежащими списанию признаны недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу.

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