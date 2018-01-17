МЧС предупредило об усилении ветра в столице России

Уже к обеду порывы южного и юго-восточного ветра в Северной столице достигнут 16 метров за секунду. Отмечается, что на этот момент прогнозируется только небольшой снег ночью и гололедица. В общем, температура будет держаться в районе минус 8-ми градусов.

Накануне о неблагоприятных погодных условиях предупредили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах», — отмечают в Управлении.

При возникновении ЧС граждан города просят звонить по экстренному телефону 051.