Мэттис и Саджан заверили Украину в дальнейшей поддержке

США и Канада не планируют прекращать программы поддержки Украины в ее стремлении восстановить территориальную целостность и суверенитет над оккупированными территориями.

В Ванкувере в ходе встречи министров обороны стран Джеймса Мэттиса и Харджита Саджана пресс-атташе главы Минобороны Канады отметил: «Министр Саджан и секретарь Мэттис подтвердили продолжение своей длительной поддержки народа Украины, а также суверенитета и территориальной целостности страны».

Также, министры затронули вопросы миротворчества в мире, «обменялись взглядами на будущее операций по поддержанию мира», и обсудили проблемы на Корейском полуострове.