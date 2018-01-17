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Мэттис и Саджан заверили Украину в дальнейшей поддержке


Добавлено: 17 янв 2018 в 14:35, Категория: Украина
Мэттис и Саджан заверили Украину в дальнейшей поддержке

США и Канада не планируют прекращать программы поддержки Украины в ее стремлении восстановить территориальную целостность и суверенитет над оккупированными территориями.

В Ванкувере в ходе встречи министров обороны стран Джеймса Мэттиса и Харджита Саджана пресс-атташе главы Минобороны Канады отметил: «Министр Саджан и секретарь Мэттис подтвердили продолжение своей длительной поддержки народа Украины, а также суверенитета и территориальной целостности страны».

Также, министры затронули вопросы миротворчества в мире, «обменялись взглядами на будущее операций по поддержанию мира», и обсудили проблемы на Корейском полуострове.



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Добавлено: 17 янв 2018 в 14:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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