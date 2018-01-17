Муниципалитеты Кубани получили 41 машину скорой помощи и 33 школьных автобуса

На приобретение новых авто было выделено не менее 175 млн руб.

— Мы большое количество говорим об экономическом росте, улучшении образования и медобслуживания, однако в основе всего — человек, — отметил Кондратьев.

Школам Краснодарского края передали 33 новых автобуса.

— Именно забота об обыденных людях ставится президентом на первое место.

Губернатор также подчеркнул, что 41 машина скорой помощи и 33 школьных автобуса отправятся в станицы и хутора, где прослеживается нехватка транспорта. Все санитарные машины Кубани, включая резервные автомобили, радиофицированы и оборудованы датчиками спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Всего региональный автомобильный парк школьных автобусов насчитывает около 1 тыс. единиц, а в медучреждениях работают не менее 640 машин скорой помощи.

Кроме того, в рамках правительственной программы были куплены не менее 40 машин скорой помощи.

Так, в прошлом году всего было приобретено 200 школьных автобусов. Из них 33 автобуса оборудованы системой ГЛОНАСС, в них есть кнопки экстренного вызова, ремни безопасности, тахографы, сказали в пресс-центре администрации Краснодарского края.

Отметим, по достоверным предварительным данным газеты «Зори», сегодня воспитанников образовательных учреждений Кубани перевозят порядка 1 тыс школьных автобусов.