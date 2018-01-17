Предполагается, что сотовая связь в Донбассе будет восстановлена в четверг, проинформировал Комитету Верховной рады по правам человека уполномоченный компании Олег Проживальский.

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» хочет восстановить мобильную связь на неподконтрольной территории Донбасса уже в четверг, 18 января.

Vodafone — последний оператор, работавший на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

По утверждению представителя компании, «сегодня при содействии ОБСЕ был прекращен огонь на два дня и стартовали ремонтные работы». Он также добавил: «Мы думаем надежду, что к обеду завтрашнего дня связь будет восстановлена».

Кроме этого, комитет также рассмотрел обращение в связи с деяниями оператора Vodafone в отношении граждан захваченных территорий, которых без альтернативы выбора перевели на единый тариф.

Уполномоченный мобильного оператора Vodafone сказал, когда будет возобновлена услуга в ОРДЛО. «Мы рассчитываем, что завтра к обеду связь будет восстановлена», — проинформировал Проживальский.

Проживальский сообщил, что изменение тарифов было связано с вопросом применения торговой марки.