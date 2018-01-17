Назарбаев встретился с Трампом в США

В США в Белом доме состоялась встреча президентов Соединенных Штатов и Казахстана.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп обсудили пути укрепления сотрудничества в экономике и области безопасности. Также стороны обсудили тему мировой политики, так как Казахстан стал председателем Совбеза ООН. Кроме того, Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан.

В данный момент Нурсултан Назарбаев находится в США с официальным визитом. Ранее глава Казахстана высоко оценил эффективность многолетнего сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным. Взаимодействие с президентом РФ Назарбаев назвал международно-политическим феноменом, исключительным по своей насыщенности и результативности. Об этом глава Казахстана написал в своей книге «Эра независимости».