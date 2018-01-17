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Названы университеты-рекордсмены по защите «фальшивых» диссертаций


Добавлено: 17 янв 2018 в 20:56, Категория: Политика
Названы университеты-рекордсмены по защите «фальшивых» диссертаций

К такому выводу пришли специалисты сообщества «Диссернет», которые занимаются выявлением плагиата в работах.

В исследовании приводится и список диссертационных советов, в которых защитили наибольшее количество диссертаций с плагиатом. 2-ое месте занимает диссовет по педагогическим наукам Военного университета Минобороны, выпустивший 33 «фальшивые» работы. Из 2034 диссертационных советов РФ 392 причастны к «фальшивым» диссертациям, утверждают авторы рейтинга. Тут ежегодно количество защищаемых работ стабильно превышало 500 штук в год. Падение началось только в 2013 до 50 штук в год и выход на фактически нулевые значения в 2014—2015. СПбГЭУ занял пятое место во всероссийском рейтинге, уступив Московскому педагогическому вузу (232 диссертации), русской академии национальной службы, которая с 2010 года присоединилась к Академии народного хозяйства и образовала РАНХиГС (182 работы), Тамбовскому государственному вузу имени Г. Р. Державина (126 работ) и Российскому государственному социальному вузу (111 работ).

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940-ого как Свердловский сельскохозяйственный вуз, в 1995 ему был присвоен статус академии, в 2013 — университета.

К фабрикам «фальшивых» диссертаций «Диссернет» причисляет 89 советов — в них защищено 5 и не менее недобросовестных работ.

Всего «Диссернет» нашел 7251 диссертацию с плагиатом, подменой экспериментальных и статистических данных, наблюдений (или «фальшивых» диссертаций, как их называют в сообществе). В список вошли также медицинские науки (529 фальшивых диссертаций), исторические науки и археология (453), технические науки (331), политология (262), социологические науки (187) и психологические науки (172). В данном институте найдено 232 работы с заимствованиями.

Подготовка поправок в положения о присуждении ученых степеней и об экспертных советах ВАК перешла в завершающую стадию, отмечает pr-служба министерства. На пятом — ИНЖЭКОН (107 работ, не соответствующих научным стандартам). «Мы считаем невозможным случайное оппонирование с дачей положительного отзыва большому числу работ с масштабными заимствованиями», — говорится в докладе «Диссернета». В конце своего отчета сообщество просит Минобрнауки принять меры для борьбы с некачественными научными работами. Отдельно был составлен список диссоветов — лидеров по плохим защитам.

Его возглавил доктор финансовых наук Игорь Рыжов, на чей совести находятся 45 поддельных диссертаций.



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Добавлено: 17 янв 2018 в 20:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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